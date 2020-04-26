العراق.. "كورونا" يطلق سراح 72 سجينا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أصدر الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، عفوا خاصا عن 72 سجينا، في مسعى للوقاية من تفشي فيروس كورونا في السجون.



وجاء في مرسوم صادر عن الرئيس العراقي، اطلعت عليه الخليج 365، أنه أُفرج عن 72 محكوما بينهم "أحداث" لم يبلغوا سن الـ18 سنة، بمقتضى عفوِِ رئاسي.

ويأتي العفو بناءً على توصية رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وشمل العفو الخاص 72 محكوماً عن المدة المتبقية من محكوميتهم، أُدين مُعظمهم من قبل محاكم الجنايات والأحداث، دون توضيح الجرائم التي اقترفوها، وفق ما جاء في المرسوم.



والخميس، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن الإجراءات المتخذة لتقليل مخاطر تفشي الفيروس.



ويأتي إطلاق سراح الموقوفين ضمن سلسلة إجراءات أوسع، اتخذتها السلطات للحد من تفشي الفيروس بينها حظر التجوال وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية وحظر دخول الوافدين الأجانب ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها.

وحتى مساء الأحد، سجل العراق 1820 إصابة بفيروس كورونا بينها 87 وفاةً وألف و263 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.