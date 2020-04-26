الطيبي يشكر أردوغان لمساعدته في إعادة طلاب عرب من تركيا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

تقدم النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أحمد الطيبي، بالشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدته في إعادة طلاب عرب من أنقرة لإسرائيل، في ظل تعطل الرحلات الجوية بسبب أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة فرعية للكنيست عقدت الخميس، وأرسل مكتب الطيبي تسجيلا مصورا لها لمراسل الخليج 365، الأحد.

وقال الطيبي: "الليلة (ليلة الأربعاء) هبطت طائرة أخرى من تركيا، وعلى متنها طلاب عرب من أبناء شعبنا، هذه لفتة طيبة ثانية يقوم بها الرئيس التركي بعد توجهنا إليه".

وأضاف: "قبل أسبوع، حطت طائرة أخرى، الرئيس أردوغان وفر طائرتين (للطلاب العرب العالقين بتركيا) خلال أسبوع في لفتة إنسانية".

وتابع الطيبي: "أحترم الرؤساء الذين لديهم كاريزما (يقصد أردوغان)، وليس الرؤساء الذين توجد بحقهم لوائح اتهام"، في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد.

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وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الطيبي، أن الخطوط الجوية التركية، ستنقل 120 طالبا عربيا من سكان إسرائيل ومدينة القدس، من تركيا إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

ويدرس المئات من عرب إسرائيل في تركيا حيث حصل جزء كبير منهم على منح دراسية من الحكومة التركية.

وكان النواب العرب في الكنيست، قد شكروا تركيا، في أكثر من مناسبة، خلال الأسابيع الأخيرة على تسهيل عودة مواطنين عرب إلى إسرائيل.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و976 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 206 آلاف، فيما تعافى أكثر من 874 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.





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