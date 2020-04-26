الحوثيون: التحالف يفرج عن سفينة نفط بعد احتجازها 42 يوما

اليمن /الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، أفرج عن سفينة بعد احتجازها 42 يوماً.

و قالت شركة النفط التابعة للحوثيين في بيان نقلته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة أن "بحرية العدوان السعودي الأمريكي"، في إشارة للتحالف، أفرجت عن سفينة "فالي" المحملة بأكثر من 12 ألف طن من مادة الديزل.

وأوضحت الشركة أنه "تم ربط السفينة بالرصيف النفطي للتفريغ في خزانات منشآت محافظة الحديدة (غرب) بعد احتجازها أمام ميناء جيزان السعودي، في مدينة جازان السعودية (جنوب) لـ42 يوما".

والجمعة، اتهمت جماعة "الحوثي"، التحالف، باحتجاز 20 سفينة نفطية ومواد غذائية، رغم حصولها على تصاريح أممية لدخول اليمن.

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ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول الأمر، غير أنه سبق أن اتهم الحوثيين بتعطيل حركة السفن والعمل الإنساني، مشددا على حرصه تجنيب المدنيين ويلات الحرب.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.