ارتفاع وفيات كورونا في 6 دول عربية

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، مساء الأحد، في 6 دول عربية، إثر تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات جديدة، و215 حالة جديدة ثبتت إيجابية.

وأضافت في بيان نقله إعلام حكومي أن إجمالي الإصابات في مصر بكورونا بلغ 4534 بينها 1176 حالة تم شفاؤها و317 وفاة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 425.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، و126 إصابة و29 حالة تعافٍ جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح فورار أن عدد المصابين ارتفع الى 3 آلاف و382، تعافى منهم 1508.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و46 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 436، توفي منهم 23 وتعافت 10 حالات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365: "التحاليل المخبرية أظهرت 46 حالة إيجابية، 5 منها اكتشف في ولاية بونتلاند الفيدرالية (شمال شرق)، فيما توفى 5 مصابين".

فيما سجلت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 161 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 4065، منها 168 حالة جديدة.

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وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحافي في الرباط، إن عدد المتعافين بلغ 593، إثر تسجيل 56 حالة شفاء جديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، تسجيل وفاة جديدة و57 إصابة بكورونا، ما رفع إجمالي الضحايا إلى 1820 إصابة منها 87 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى رصدها شفاء 39 مصابا بالفيروس، ليبلغ مجمل حالات التعافي 1263.

كما سجلت السلطات الأردنية 3 إصابات جديدة بكورونا و5 حالات شفاء ليرتفع إجمالي المصابين إلى 447، توفى منهم 7، وشُفي 340.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده متحدث الحكومة أمجد العضايلة، ووزير الصناعة طارق الحموري، ووزير الصحة سعد جابر.

وفي السياق، قررت الحكومة الأردنية، تمديد تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال شهر رمضان، وعودة عمل النقل العام بشكل جزئي.

وقال متحدث الحكومة أمجد العضايلة: "تقرر تمديد العطلة حتى نهاية رمضان، باستثناء قطاعات حيوية تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك".

ولفت العضايلة إلى "إعادة العمل بتسيير قطاع النقل العام جزئيا اعتبارا من الأربعاء".

وحتى عصر الأحد، أصاب "كورونا" مليونين و971 ألف شخص بالعالم، توفى منهم أكثر من 205 آلاف، وتعافى ما يزيد عن 873 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.