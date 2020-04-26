الأمم المتحدة تنفي إنهاء ولاية بعثتها بالحديدة اليمنية

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

نفت الأمم المتحدة، الأحد، إنهاء ولاية بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إثر نقل مواقع بعض موظفيها للعاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك بعد يوم من تداول أنباء استنادا إلى مصادر حكومية يمنية، حول إنهاء الأمم المتحدة لولاية بعثتها بمحافظة الحديدة (غرب)، تحسبا من فيروس كورونا.

وقال رئيس البعثة أبهيجيت غوها، في بيان: "قرار نقل مواقع بعض موظفي بعثة (أونمها) من دون تخفيض عدد العاملين بها يأتي تماشياً مع تدابير مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة وأمن موظفي البعثة".

وأضاف غوها، أن "سفينة ترفع علم الأمم المتحدة وكانت بمثابة مقر مؤقت لبعثة (أونمها)، غادرت من الحُديدة يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري، وعلى متنها موظفين يتبعون للبعثة لتغيير موقع عملهم بشكلٍ مؤقت".

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وتابع: "سيمكث بعض الموظفين بشكل مؤقت في العاصمة الإردنية، وسيواصلون تقديم الدعم للبعثة الموجودة في الحُديدة، حتى تسمح قيود السفر المتعلقة بالجائحة بعودة جميع الموظفين إلى اليمن".

وأكد غوها، أن "بعثة (أونمها) باقية في الحُديدة".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.

وتشكلت بعثة الامم المتحدة لمحافظة الحديدة اليمنية، آواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.