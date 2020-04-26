- 1/2
- 2/2
قالت مؤسسة البترول الكويتية، إنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام تماشيًا مع التزامات دولة الكويت باتفاق “أوبك+” اعتبارًا من مايو المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأكدت المؤسسة،”حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية”.
وكانت المجموعة، المعروفة باسم “أوبك+”، اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تخفض إمدادات النفط تماشيا مع اتفاق “أوبك+” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.