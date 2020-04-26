الكويت تخفض إمدادات النفط تماشيا مع اتفاق “أوبك+”

قالت مؤسسة البترول الكويتية، إنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام تماشيًا مع التزامات دولة الكويت باتفاق “أوبك+” اعتبارًا من مايو المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأكدت المؤسسة،”حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية”.

وكانت المجموعة، المعروفة باسم “أوبك+”، اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.