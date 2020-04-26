” الدفاع ” تنصح بالابتعاد عن التجمعات

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نصحت وزارة الدفاع المواطنين بالابتعاد عن التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا.
ويزداد خطر تعرضك لفيروسات الجهاز التنفسي مثل 19-COVID في الأماكن المزدحمة والمغلقة لذلك تجنب التجمعات ومنها:
أولا.. إلتزامك بالإبتعاد عن التجمعات يساعد في عدم انتشار فيروس كورونا، وفقا لإنفوجرافيك نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
ثانيا.. لا تصحب كبار السن، أو من يعاني من أمراض تنفسية نهائية للتجمعات.
ثالثا.. تجنب المصافحة، حيث أن اليدين هي أكبر سبب في نقل العدوى.
رابعا.. الخروج للتجمعات للضرورة فقط، واترك مسافة مترين عن الأخرين دوما.
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