الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج. وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن. انشر الخبر :

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