وزارة الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريًّا بكورونا

- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تسجيل إصابة 874 عسكريًّا بفيروس كورونا منذ 26 مارس.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها اليوم، أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.
ووفق “روسيا اليوم”: أضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضًا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منازلهم.
كما أصيب بالفيروس 779 طالبًا ومستمعًا في الجامعات العسكرية، و192 معلمًا وتلميذًا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصًا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريًّا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.