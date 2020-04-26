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الشؤون الإسلامية تنفي تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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نفت وزارة الشؤون الإسلامية ما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا

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