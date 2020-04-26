الشؤون الإسلامية تنفي تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد

نفت وزارة الشؤون الإسلامية ما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وقالت: عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًّا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا