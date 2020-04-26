«مرصد الفتاوى» يدعو الجيش المصري إلى ضرب الجماعات الإرهابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

ثمن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، والضربات الناجحة والمتلاحقة لتلك القوات في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأكد مرصد الإفتاء في بيان بمناسبة العيد ال38 لتحرير سيناء، أمس السبت، أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل في الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال وحماية الحدود المصرية يعكس يقظة أبطال القوات المسلحة، وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن.

وأشار المرصد إلى نجاح جهود القوات المسلحة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية؛ لتقويض قدرتها على شن أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن.

وأشاد المرصد بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة، وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان، ودعا إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية؛ لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب.