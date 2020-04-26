دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الجيل القادم من تقنية WiFi 7 يدعم سرعة تصل إلى 30 جيجابت في الثانية ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر مؤخراً على بدء العمل على تطوير تقنية WiFi 7، حيث يدعم الجيل القادم من تقنية WiFi مستوى جديد في السرعة يصل إلى 30 جيجابت في الثانية.

لم تحقق تقنية WiFi 6 إنتشار واسع في الكثير من الأجهزة حتى الآن، إلا أن أحدث التقاير أكدت على بدء تطوير تقنية WiFi 7 بالفعل.

وفقاً لما جاء في التقرير الأخير حول تقنية WiFi 7، فإن معدل الإرسال لهذه التقنية سيصل إلى 30 جيجابت في الثانية، أي ثلاثة أضعاف سرعة تقنية WiFi 6 الحالية التي تدعم سرعة تصل إلى 9.6 جيجابت في الثانية.

ولقد جاءت تقنية WiFi 6 -802.11 ax بسرعة أعلى بنسبة 40% مقارنة بتقنية WiFi 5 -802.11 ac السابقة، كما أن تقنية WiFi 6 تميزت أيضاً بإستهلاك أقل للطاقة.

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كما دعمت أجهزة الراوتر بتقنية WiFi 6 إتصال عدد أكبر من الأجهزة في نفس الوقت، أيضاً جاءت بمعايير WP3 للحماية، التي يصعب إختراقها من قبل المتسللين.

من جانب لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل لتقنية WiFi 7 القادمة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم من تقنية WiFi ستنطلق بتقنية CMU-MIMO لدعم حتى 16 في تدفق البيانات، كما تأتي من 8 lanes إلى 16 lanes، أيضاً من المتوقع أن تدعم تردد يصل إلى 6GHz ، كما يمكن للنطاقات الترددية الثلاثة العمل في نفس الوقت.

المصدر

هذا الموضوع الجيل القادم من تقنية WiFi 7 يدعم سرعة تصل إلى 30 جيجابت في الثانية ظهر على التقنية بلا حدود.