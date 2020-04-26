شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في سيدني تحذر مواطنيها.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن القنصلية العامة للسعودية في سيدني حذرت اليوم الأحد، الرعايا السعوديين في أستراليا، من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد سفرهم، حيث أشارت القنصلية إلى تلقيها عددا من الاتصالات من مواطنين سعوديين أفادوا بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها لمعلومات عن موعد السفر.

وأضافت: "تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة"، داعية إلى اتباع التعليمات الصادرة عنها حصرا، والاستفسار عند الضرورة عبر هاتف القنصلية.

وفى وقت سابق شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في مؤتمر صحفي اليوم، منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة فى أوقات السماح بالتجول، مهيبا بالمواطنين والمقيمين أرباب الأعمال استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وفق عكاظ.

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وحث متحدث «الداخلية» جميع المواطنين والمقيمين على استخدام خدمات وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» التي تغنيهم عن الذهاب وتُمكنهم من الحصول على أكثر من 200 خدمة إجرائية واستفسارية لأكثر من 15 مليون مستفيد من أماكنهم.

وأكد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وقال: لعودة الحياة إلى طبيعتها يلزم المواطن والمقيم تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، فاليوم استمرار منع التجول الجزئي بيدنا عندما نكون ملمين بهذه الإجراءات، إذ إن مخاطر جائحة كورونا مستمرة، والمملكة جزء من العالم، ويجب أن نكون ضد الفايروس بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد على استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة بتطبيق قرار منع التجول، وتطبيق العقوبات الخاصة بمخالفة القرار في الأوقات التي يتم بها منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة صباحا في كافة مناطق المملكة.