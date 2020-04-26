شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: نتنياهو "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن ثقته اليوم الأحد فى أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضى قدما فى الضم الفعلى لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وعبر الفلسطينيون عن سخطهم تجاه خطط إسرائيل لإحكام قبضتها أكثر على أرض استولت عليها فى حرب عام 1967 وهى أراض يسعون لإقامة دولة عليها.

كان نتنياهو، لدى إعلانه الاتفاق مع منافسه بينى جانتس الأسبوع الماضى لتشكيل حكومة وحدة، قد حدد 1 يوليو لبدء مناقشات فى الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وضم منطقة غور الأردن تماما.

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وطبقا لاتفاق نتنياهو وجانتس فإن مثل هذه الخطوة تتطلب الاتفاق مع واشنطن.

وفى رسالة مصورة اليوم الأحد موجهة لجماعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل فى أوروبا، وصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام التى اقترحها الرئيس دونالد ترامب فى يناير بأنها وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضى مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو للجنة الأوروبية من أجل إسرائيل "فى غضون شهرين من الآن، أنا على ثقة من أن هذا الوعد سينفذ".

ولم يصدر الفلسطينيون حتى الآن أى تعليق على تصريحات نتنياهو.