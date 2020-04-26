شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تقرر تخفيف قيود العزل والإبقاء على حظر التجول لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن مجلس الوزراء السوري أكد أهمية استمرار حظر التجول المفروض، والحد من التجمعات خاصة عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص، حيث طالب المجلس جميع الوزارات بالبدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي، على أن تستمر نسبة الدوام 40 في المئة هذا الأسبوع، وزيادة نسبة الدوام تدريجيا وحسب المديريات الأكثر احتياجا لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء، أن المجلس كلف المحافظين بالتوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات "ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كافة حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق".

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على كافة الوزارات وجهات القطاع العام وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها بما يضمن شروط السلامة الصحية، كما اعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال العائدين من جميع الدول "وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة 14 يوما بهدف التأكد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية".

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وفى وقت سابق أقرت الحكومة السورية الخميس الماضى، تعديل الحظر اليومى المفروض في البلاد خلال شهر رمضان ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقررت الحكومة تحديد الحظر يومى الجمعة والسبت من الساعة السابعة والنصف مساء إلى 6 من صباح اليوم الثانى، أسوة بباقى أيام الأسبوع.

ووافق الفريق الحكومى المعنى باستراتيجية التصدى لانتشار كورونا على تمديد ساعات فتح المحلات وكافة المهن التجارية والخدمات لتصبح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشيا مع خصوصية الشهر.