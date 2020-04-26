شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تضبط مقيم هرب شخصا من منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم /الأحد/، إلقاء القبض على مقيم قام بتهريب شخص من منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيًا وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانونى اللازم، مشيرة إلى أنه جارى إلقاء القبض على الشخص الآخر.

جاء ذلك فى بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية بشأن مقطع الفيديو المتداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام شخص يقود دراجة آلية، وهو يهرب أحد الأشخاص من نفس الجنسية من منطقة جليب الشيوخ المعزولة.



وأوضح البيان أنه فور انتشار مقطع الفيديو، تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائي، وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية، ويعمل بإحدى الجمعيات التعاونية فى محافظة (مبارك الكبير).. مضيفا أنه تم رصده وتتبعه وإلقاء القبض عليه من قبل قطاع الأمن الجنائى (مباحث جليب الشيوخ)؛ حيث أقر واعترف بما نسب إليه، وتم تحويله إلى جهات الاختصاص.

Advertisements



وأكد البيان أن المؤسسة الأمنية الكويتية لن تتهاون فى تطبيق القانون على أى شخص يخالف قرار العزل بمنطقتى جليب الشيوخ والمهبولة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن من يخالف القرار؛ وذلك للمصلحة العامة.