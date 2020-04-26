المغرب تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 4065

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 4065 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم الأحد بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 23 ألفا و334 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.



وأوضح محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 161 حالة.. لافتا إلى أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الفيروس إلى 593 حالة.