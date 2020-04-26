شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى يشكر الإمارات لدعم جهود مساعدة المتضررين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع لأمم المتحدة تغريدة يشكر من خلالها الشيخ محمد بن زايد؛ ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائلا "من الرائع دائمًا التحدث مع صديقى العزيز، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة معنا لتقديم المساعدة الغذائية الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً. نحن نقدر دعمك".

وذلك ردا على تغريدة الشيخ محمد بن زايد التى قال فيها "ناقشنا ديفيد بيزلى للتنسيق فى الحصول على المساعدة للمتضررين من تفشى فيروس كورونا وأكدت له استعداد الإمارات لدعم جهود برنامج الأغذية العالمى والمساعدة فى تنفيذ مبادراته".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وديفيد بيزلي، بحثا أمس، تطورات انتشار وباء فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والعالمي وسبل مواجهته.

كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفى، دور برنامج الأغذية العالمى فى التعامل مع تداعياته خاصة دعم ومساعدة الشعوب التى تعانى من الفقر والمجاعة فى ظل مواجهة هذا التحدى، وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بتماثل ديفيد بيزلى للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا.