شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في المغرب إلى 161 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن مجموع الوفيات من فيروس كورونا في المغرب يبلغ 161 حالة حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 4047 حالة، وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية بلغ 22425 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت "الصحة المغربية" أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 160 حالة بسبب الفيروس.. فيما تم شفاء 20 حالة جديدة؛ ليصل عدد المتعافين.

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وكانت وسائل إعلام مغربية، قالت إن المملكة تستعد لعملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعد تجاوز عدد الكمامات التى طرحت فى الأسواق المغربية منذ اعتماد تصنيعها 82 مليون كمامة.

أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.

وكشفت المملكة المغربية أن الكمامات موجودة في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.

بالموازاة مع ذلك، بدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية مائة بالمائة، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للغسيل، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.