شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى فى السعودية بإلغاء عقوبة "الإعدام" للقصّر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، صدور أمرا ملكيا يقضى بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن 10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.

عواد العواد رئيس الهيئة قال، "الأمر الملكى يعني أن أى شخص حكم عليه بالإعدام فى جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام، بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث"، بحسب ما جاء بحساب "هيئة حقوق الانسان" السعودية. على تويتر



هيئة حقوق الانسان السعودية

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وكان أمر مليكا قد صدر برفع الحظر جزئيا لجميع المناطق ماعدا مكة والأماكن السابق عزلها فى المدينة، السماح للمواطنين بالتجول من 9 صباحا حتى ال5 مساء ، وأقر أيضا بإعادة فتح المولات والمراكز التجارية من 6 إلى 20 رمضان، وفق عكاظ .

رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020، وحتى الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020، وذلك من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ5 مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.