شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يترأس مجلس السياسات الوطنى ويوجه الحكومة لتعزيز النظام الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الملك عبد الله الثانى، اجتماع مجلس السياسات الوطني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، ووجه الحكومة لتعزيز النظام الصحى، بأحدث الوسائل.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، عبر تويتر :"جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الحكومة إلى تعزيز النظام الصحي بأحدث الوسائل، لتقديم مستوى رعاية متطور، خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات المتنقلة والخدمات الطبية الملكية".



الديوان الملكى الأردنى

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وفى سياق آخر، دعا الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ووجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، تفاصيل الاجتماع وغرد: "الملك عبدالله الثاني يدعو، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ويوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج".

وتابع الديوان الملكى: "الملك عبدالله الثاني يؤكد ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسئولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر"، مضيفا: "الملك عبد الله الثاني يؤكد أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة".