مصر تسجل 215 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت، وزارة الصحة المصرية، الأحد، 215 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 1176 حالة.

وبحسب بيان الوازرة، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في مصر، فإن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس حتى الآن، ارتفع إلى 4534 حالة، ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 1502 حالة وأكد مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.