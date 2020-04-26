إسبانيا: أدنى حصيلة وفاة يومية بـ«كورونا» منذ 20 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفر وباء (كوفيد-19) عن وفاة 288 مصاباً في إسبانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو الرقم الأدنى منذ 20 مارس/آذار، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

وترفع هذه الحصيلة اليومية إجمالي الوفيات إلى 23190 في هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر تضرراً جراء تفشي الوباء، خلف الولايات المتحدة وإيطاليا، وسط الشروع في تخفيف إجراءات الإغلاق العام، عبر السماح للأطفال بالخروج. وقال وزير الصحة سلفادور إيلا: «نحن في طور تعزيز تراجع» تفشي الوباء، ملاحظاً أن 1729 إصابة فقط تم تأكيدها في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم «أقل من ألمانيا» على قوله.

وبذلك، تتراجع نسبة تفشي الوباء إلى 0,8 في المئة يومياً، مقابل 35 في المئة، حين فرض الإغلاق العام في 14 مارس.

وتقدّر السلطات الصحية أن البلاد تجاوزت ذروة تفشي الوباء في 2 إبريل/نيسان، حين سجّلت 950 وفاة في 24 ساعة.

وتراجع الضغط على المستشفيات إلى حد أن مستشفى ميدانياً كبيراً أقيم في أجنحة المعرض التجاري في مدريد سيغلق أبوابه نهاية الأسبوع المقبل.

وصرح مديره أنطونيو زاباتيرو، الأحد، لإذاعة أوندا سيرو، «أتوقع محاولة إغلاقه الجمعة، ذلك هو الهدف الذي حددناه». (أ ف ب)