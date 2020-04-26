شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز العدد الـ10 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات اليوم الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات فى البلاد الـ10 آلاف حالة، وأضافت: "تم تسجيل شفاء 91 حالة جديدة، وتعافيهم بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة فى المستشفيات، ليبغل إجمالي حالات الشفاء فى البلاد 1978 حالة".

وتابعت الوزارة: "سجلت 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد الحالات إلى 76 حالة وفاة في عموم البلاد"، وأشارت إلى أن "حالات الوفاة المسجلة لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة".

Advertisements

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، السبت، إن بلاده كسرت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الإمارات حققت هذا الإنجاز، بفضل جهود من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن الفحوصات متوفرة من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم".