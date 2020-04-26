شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" السعودية: التجمعات ممنوعة كلياً فى المنازل والاستراحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في مؤتمر صحفي اليوم، منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة فى أوقات السماح بالتجول، مهيبا بالمواطنين والمقيمين أرباب الأعمال استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وفق عكاظ.

وحث متحدث «الداخلية» جميع المواطنين والمقيمين على استخدام خدمات وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» التي تغنيهم عن الذهاب وتُمكنهم من الحصول على أكثر من 200 خدمة إجرائية واستفسارية لأكثر من 15 مليون مستفيد من أماكنهم.

وأكد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وقال: لعودة الحياة إلى طبيعتها يلزم المواطن والمقيم تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، فاليوم استمرار منع التجول الجزئي بيدنا عندما نكون ملمين بهذه الإجراءات، إذ إن مخاطر جائحة كورونا مستمرة، والمملكة جزء من العالم، ويجب أن نكون ضد الفايروس بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد على استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة بتطبيق قرار منع التجول، وتطبيق العقوبات الخاصة بمخالفة القرار في الأوقات التي يتم بها منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة صباحا في كافة مناطق المملكة.

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وشدد المقدم طلال الشلهوب على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن وزارة الداخلية لها حساباتها الرسمية عبر «سناب شات» و«تويتر» و«يوتيوب» و«فيسبوك» وكذلك عبر وكالة الأنباء السعودية (واس).

وردا على تساؤلات الإعلاميين في المؤتمر الصحفي، جدد المقدم طلال الشلهوب تأكيد وزارة الداخلية أن جميع القرارات التي تم الإعلان عنها سابقا قائمة، ما لم يأت قرار آخر ويُرجئ العمل بها أو يوقفها، ومنها منع التنقل بين مناطق المملكة والمدن المذكورة سابقا، وكذلك قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد، ما لم يأت قرار آخر يسمح بذلك.

وحول التجمعات في الاستراحات، وهل قرار رفع منع التجول جزئيا يتيح ذلك، شدد الشلهوب على أن التجمعات الخاصة في أوقات السماح أو غير السماح، غير مقبولة وغير مسموح بها نهائيا، وفي وقت السماح بالتجول لا يُسمح بأكثر من 5 أشخاص، مهيبا بالجميع التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وقال: وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين أن بإمكانهم الإبلاغ عن أي تجمعات سواء داخل الاستراحات أو داخل المنازل، أو داخل الأسرة، اليوم كلنا مسؤولون، ورفع منع التجول الجزئي لا يعني الرجوع إلى العادات السابقة في داخل الأسرة، فالجائحة مستمرة ويجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي.

و أكد الشلهوب استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية وذلك حتى إشعار آخر، واستمرار تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.