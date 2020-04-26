أمير قطر والرئيس الجزائري يتبادلان التهاني برمضان

الدوحة / الخليج 365

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تبادلا فيه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم، تبادل التهاني مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

من جهتها، ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن "تبون تلقى اتصالاً من آل ثاني تبادلا خلاله التهاني والأمنيات بينهما وبين شعبيهما الشقيقين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

ويأتي الاتصال عقب نحو 10 أيام من اتصال مشابه بحث خلاله الزعيمان سبل التعاون من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.