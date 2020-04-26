كورونا.. إجلاء 449 تركيا من قطر

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أجلت تركيا، الأحد، 449 مواطنا من رعاياها المقيمين في قطر، ضمن عمليات إجلاء الرعايا الأتراك في الخارج المتعلقة بتدابير مكافحة كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن طائرتين للخطوط الجوية التركي انطلقتا من العاصمة القطرية الدوحة، وعلى متنهما 449 مواطنا.

وفي تصريح للأناضول، قال القائم بأعمال السفير التركي لدى الدوحة "مرت أوزمرت "من خلال العمل المشترك بين سفارتنا والخطوط الجوية التركية، أرسلنا عبر رحلتين 449 مواطنًا من الدوحة إلى أنقرة".

وأوضح أن "المجموعة العائدة تضم طلابا وعمالا في إطار نقل مواطنينا المتواجدين في الخارج بشكل مؤقت إلى بلدنا".

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وأعرب أوز مرت عن أمله بوصول مواطني بلاده سالمين إلى وطنهم، وإمضاء فترة الحجر الصحي دون مشاكل، لدى عودتهم.

وتواصل تركيا إجلاء رعاياها من كافة أنحاء العالم الراغبين في قضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

والسبت، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إجلاء أكثر من 60 ألف مواطن تركي في كافة أنحاء العالم، منذ توقف الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.