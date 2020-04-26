إسرائيل تسلم جثمان معتقل توفي داخل سجونها

أيسر العيس/ الخليج 365



سلمت السلطات الإسرائيلية، الأحد، جثمان معتقل فلسطيني توفي، الأربعاء، داخل سجونها، إلى الجانب الفلسطيني.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، تسلمت جثمان المعتقل نور جابر البرغوثي (23 عاما)، عند حاجز "بيت سيرا"، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وذكر أن الجمعية نقلت الجثمان إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي، بمدينة رام الله، بانتظار تشييعه الإثنين، في مسقط رأسه ببلدة "عابود"، غربي المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، أنه تم تشريح جثمان البرغوثي في معهد الطب العدلي بمدينة القدس، بمشاركة طبيب ومحام فلسطينيين، دون أن تعلن عن نتائج التشريح.

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والأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن وفاة البرغوثي إثر تعرضه لنوبة إغماء في سجن النقب الصحراوي، جنوبي إسرائيل، و"تأخر إدارة السجن في إنعاشه".

والبرغوثي من سكان بلدة "عابود" بمحافظة رام الله، ومحكوم بالسجن 8 سنوات.

وبوفاة البرغوثي يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 223، منذ العام 1967، بحسب "نادي الأسير".

ووفق بيانات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ العام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما بلغ عدد القابعين داخل السجون في العام 2020، حوالي 5000 معتقل.

ومن بين إجمالي المعتقلين، نحو 700 معتقل مريض، بينهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، منهم 10 مرضى مصابين بالسرطان.

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