هكذا تتعامل مع كسر شاشة الهاتف في زمن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

في ظل الحجر المنزلي الصحي والتباعد الاجتماعي التي يعيشها العالم حاليا نتيجة تفشي فيروس كورونا، قد يكون من الصعب عليك إصلاح لوحة المفاتيح في هاتفك الذكي أو إذا تصدعت الشاشة.



ووفقا لــ البوابة العربية للأخبار التقنية نشرت بعض الحيل المفيدة التي يمكنك استخدامها للحفاظ على جهازك يعمل حتى تتمكن من إصلاحه بشكل صحيح.

العمل مع شاشة الهاتف المكسورة:

إذا كانت أجزاء فقط من الشاشة مكسورة أو لا تستجيب للّمس، فيمكنك اللجوء إلى المساعد الصوتي المدمج لإنجاز المهام، حيث يمكنك استخدام سيري أو مساعد جوجل أو Bixby لإرسال رسائل نصية أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني أو تشغيل الموسيقى من هاتفك.

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تذكر أن التكامل بين الهاتف والحاسب أفضل من أي وقت مضى، فإذا كان لديك جهاز حاسب محمول متصل بهاتفك، فيمكنك استخدامه لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات وما إلى ذلك. انظر إلى أدوات المساعدة مثل: أداةYour Phone المضمنة في ويندوز 10، أو واتساب على الويب، أو كل ما يمكن لنظام iOS وmacOS القيام به معا.

العمل مع أزرار الهاتف المكسورة:

تشتمل أجهزة آيفون على ميزة تسمى AssistiveTouch، وهي مصممة لمساعدة الأشخاص الذين لا يمكنهم حمل الهاتف وتشغيله بالطريقة القياسية، كما تعد هذه الميزة مفيدة إذا كُسِر واحد أو أكثر من الأزرار الموجودة على هاتفك الذكي، فهي تتيح لك قفل الشاشة وتغيير مستوى الصوت، والانتقال إلى الشاشة الرئيسية والمزيد غير ذلك.

لإظهار هذه الميزة، افتح الإعدادات ثم اختر إمكانية الوصول ثم اللمس وثم AssistiveTouch، بالإضافة إلى استخدام الخيارات الافتراضية التي تظهر على الاختصار، يمكنك إعداد الإجراءات المخصصة لك أيضا، مثل خيارات لفتح القوائم وتشغيل سيري، والتقاط لقطات شاشة وما إلى ذلك.

أقرب ما يتوفر في نظام أندرويد لميزة AssistiveTouch الموجودة في آيفون هو قائمة إمكانية الوصول التي يمكنك تمكينها عبر إمكانية الوصول في الإعدادات.