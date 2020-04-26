دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تؤكد لعالم التقنية أن ثغرة البريد الإلكتروني لا تشكل أي خطر مباشر على المستخدمين

بعد اكتشاف ثغرة في خدمة البريد الإلكتروني الافتراضية على iOS … آبل تؤكد أنها لا تشكل خطرًا على المستخدمين.

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية تقارير حول وجود ثغرة أمنية في تطبيق خدمة البريد الإلكتروني الافتراضية على نظام iOS تؤثر على خصوصية المستخدمين ويمكنها أن تتسبب باختراق هواتف آيفون أو أجهزة آيباد، لكن على ما يبدو أن الثغرة لا يمكنها التأثير بشكل مباشر على المستخدمين وفقًا لآبل.

آبل أرسلت لنا في موقع عالم التقنية تعليقها على الواقعة وقالت فيه أنها تأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد، لكنها لم تجد أي دليل على تشكيل ثغرة تطبيق البريد الإلكتروني المكتشفة أي خطر على المستخدمين بشكل مباشر، ولم تجد أي إثبات على استخدام الثغرة الأمنية ضد المستهلكين بشكل عام.

الشركة كذلك ستقوم بتحديث تطبيق البريد الإلكتروني في أقرب وقت للحفاظ على المستخدمين من التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتسبب بها الثغرة المكتشفة.

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تعليق آبل الكامل على الحادثة:

تأخذ آبل كافة تقارير التهديدات الأمنية على محمل الجد. ولذلك حققت مليًا في تقرير الباحث. واستنادًا إلى المعلومات التي وردت فيه، خلصت إلى أن هذه المشاكل لا تشكل أي خطر مباشر لمستخدمينا. كشف الباحث عن ثلاثة مشاكل في تطبيق البريد، وهي وحدها غير كافية لتجاوز حدود الحماية الأمنية في أجهزة آيفون و آيباد، كما أننا لم نعثر على أي دليل يثبت أنها استُخدمت ضد المستهلكين. وسوف تتم معالجة هذه المشاكل المحتملة قريبًا من خلال تحديث للبرنامج. إننا نقدر تعاوننا مع الباحثين الأمنيين لمساعدتنا على الحفاظ على أمان مستخدمينا وسوف نتقدم بالشكر والتقدير للباحث بفضل مساعدته.

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد الاطمئنان الآن بعد تصريح الشركة، وانتظار التحديثات الأمنية القادمة لتثبيتها.

التدوينة آبل تؤكد لعالم التقنية أن ثغرة البريد الإلكتروني لا تشكل أي خطر مباشر على المستخدمين ظهرت أولاً على عالم التقنية.