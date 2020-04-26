تنوع بين النهار والليل على متجر تطبيقات آبل “App Store” لتقديم تجربة مميزة للمستخدمين خلال شهر رمضان المبارك.
أعلنت شركة آبل في منطقة الشرق الأوسط عن تقديم تجربة فريدة لعملائها على متجر تطبيقات App Store تختلف بين النهار والليل للاحتفال بشهر رمضان المبارك. فبداية من الثالث والعشرين من أبريل، سيحدث تحوّل في المتجر من خلال مجموعة منتقاة بشكل خاص من التطبيقات بالإضافة إلى هوية مرئية مميزة. وبسبب تغير أسلوب حياة العملاء وعاداتهم في رمضان قبل الغروب وبعده، سيعرض دليل النهار والليل تطبيقات وألعاب مختلفة للاستمتاع طوال فترات اليوم المختلفة.
تقول آبل حول ذلك: “أثناء النهار، يستطيع المستخدمون اكتشاف مجموعة من التطبيقات تتنوع بين تلك التي تهتم بالصحة وتحسين الذات إلى الطهي والإنتاجية والألعاب البسيطة. أما في الليل، فسينصبّ التركيز على تجارب الألعاب الأكثر احترافية إلى جانب الترفيه وتشغيل المحتوى عبر الإنترنت ومحتوى الصور والفيديو. وتصوِّر الرسومات التي كُلِّف بها الفنان المغربي محمد سميج تجربة الليل والنهار للمساعدة على سرد قصة مرئية إلى جانب محتوى App Store الجديد في شهر رمضان الحالي.”
سيكون هذا أول رمضان يستطيع فيه المستخدمون في العرب تجربة متجر App Store باللغة العربية بالكامل، مع توفير مزيد من المحتوى المعرّب للمستخدمين.
التدوينة آبل تقدم تجربة مختلفة للمستخدمين بين النهار والليل على “App Store” ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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