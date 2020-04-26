دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن إصدار جديد من هواتف Realme بلغة تصميم جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد على Weibo مؤخراً صور تكشف عن إصدار جديد من هواتف Realme الذكية، يتميز بملامح مختلفة في التصميم عن هواتف الشركة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيكون هاتف Realme الأول من هواتف الألعاب.

تكشف الصور التي ظهرت على Weibo عن تصميم الجهة الخلفية لهاتف جديد من هواتف Realme، والذي يحاكي تصميم سلسلة هواتف Oppo Reno، حيث يتميز الهاتف بتصميم باللون الأسود اللامع بتصميم kevlar في الجهة الخلفية، مع شريط يتوسط الجهة الخلفية.

كما يضم الجزء العلوي من الشريط الخلفي للهاتف إعدادات الكاميرة الرئيسية، والتي تشمل ثلاثة من المستشعرات، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل واضحة حول إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف.

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ولقد قدمت Realme خلال هذا العام مجموعة مميزة من الهواتف المتوسطة للأسواق، كما أشارت الشركة في السابق إلى خططها لإطلاق عدد 5 من الهواتف الذكية التي تدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G خلال 2020.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد أحد إصدارات الشركة من الفئة المميزة هذا العام، على أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية LPDDR5، مع سعة تخزين UFS 3.1، كما تشير بعض التوقعات إلى أنه هاتف الشركة الأول المخصص للألعاب، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لنتعرف على تفاصيل أكثر دقة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن إصدار جديد من هواتف Realme بلغة تصميم جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.