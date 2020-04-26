شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" الكويتية: يحظر على المأذون إتمام عقد القران إذا زاد الحضور على 5 أفراد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مدير إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل د.فهد مبارك الضاعن قرارا إداريا يلزم المأذونين بعدم إتمام عقد الزواج في حال زاد عدد حضور العقد على 5 أفراد، وذلك التزاما بالتعليمات الصحية. وفق الأنباء الكويتية.

وأكد القرار، أن على جميع المأذونين التقيد بقرار وزير الصحة الخاص بالتباعد الاجتماعي، والاكتفاء أثناء عقد القران بحضور الزوج وأحد ذويه وولي الزوجة وشاهدين، وفي حال وجود أكثر من هذا العدد يمتنع المأذون عن إتمام إجراءات العقد.

وأوضح القرار أن على جميع المأذونين التقيد بأوقات الحظر الجزئي، والكلي في حال فرضه، وشدد على أن كل من يخالف ما جاء أعلاه، تعرض مخالفته على لجنة المأذونين.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد ، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 3075، مشيرا إلى تسجل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية فى مؤتمر صحفى اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ نحو 150 حالة شفاء ليصبح الإجمالي 806 حالة، منوها بأن 61 حالة تتلقى العلاج في الرعاية المركزة.

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وفى وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل حمود الصباح شفاء 150 حالة من فيروس كورونا.

وقال "الصباح" في بيان مختصر نشره عبر حسابه على "تويتر" :"الحمد لله، تم شفاء 150 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 806 حالة".

وكانت الكويت قد اتخذت إجراءات احترازية مشددة مع استمرار تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، منها فرض حظر التجوال من الخامسة مساء وحتى الرابعة فجرا، و إغلاق مراكز التسوق وغلق المراكز التجارية ، كما قررت الحكومة الكويتية تمديد تعليق الدراسة حتى اغسطس المقبل، مع فرض عقوبة في حالة عدم الالتزام بالحظر عقوبتها السجن وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.