شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: الملاريا مازالت تمثل أحد أكبر التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية التزامها بالقضاء على مرض الملاريا بجانب مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن فيروس كورونا لن يؤثر على الاستعدادات للقضاء على الملاريا التى لا زالت تمثل واحدة من أكبر المشاكل الصحية فى السودان، وحثت وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتورة سارة عبدالعظيم، فى كلمة بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، المواطنين على ضرورة الإلتزام بمكافحة الملاريا بجانب الإلتزام بالموجهات الصحية لمجابهة كورونا، مشيرة إلى أن القضاء على الملاريا يبدأ بالفرد.

وشددت على استمرار الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية، موضحة أن الملاريا تنتقل عبر الباعوض وتشكل عبئا على المواطنين خصوصا الفئات الأكثر عرضة من الأطفال والنساء الحوامل واللاجئين. Advertisements

وكانت وزارة الصحة السودانية، أكدت تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية أمس السبت، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليوم الأحد، أن الحالات الجديدة منها 22 اصابة سجلت فى ولاية الخرطوم، وحالة واحدة فى كل من ولايتي شرق دارفور (غرب السودان)، وسنار فى الشرق.