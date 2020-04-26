شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأن العدد الكلي يرتفع إلى 457 إصابة.

وفى وقت سابق قالت وزيرة السياحة الأردنية مجد شويكة إن إجمالى المبالغ التى رصدتها الدولة لمساندة القطاع السياحى فى أزمته الحالية جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بلغت 30 مليون دينار، مقرر ضمنها تخصيص 10 ملايين دينار؛ للحفاظ على المهن السياحية، ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الأزمة بـ5 ملايين دينار إضافية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة قررت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الجاري، بالاضافة إلى إطلاق منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقاً لإجراءات وشروط متبعة، لافتة إلى أن دليل الإرشادات يسمح لجميع المطاعم في الأردن التي تنطبق عليها الشروط من التقدم لتوصيل الطعام.

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وأضافت أنه تم السماح للمطاعم السياحية بالعمل، وتقديم الطعام عن طريق التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة، منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذي لا يزيد عن 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط.

ولفتت إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التِي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطِلقتها وزارة السياحة والآثار مؤخراً، للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات حتى يوم أمس السبت، 559 طلبا فقط مكتملة الشروط.

وأضافت أن لجان مختصة مشكلة من وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بدأت بالكشف ميدانياً على الـ 559 منشأة المكتملة طلباتها، حيث حققت 209 منها (سياحي، شعبي، حلويات) كامل شروط المنصة للعودة للعمل.