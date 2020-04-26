الصحة السعودية تعلن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1223 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع الإجمالي إلى 15,026 إصابة نشطة بينها 115 حالة حرجة.
وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية في مؤتمر صحفى اليوم، أن هناك 142 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليرفع عدد المتعافين إلى 2357.
ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.
وأمس أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 16299، وتسجيل 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 139 حالة، وتماثل للشفاء 166 شخصا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.
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