شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: القوات التركية قتلت سوريين اثنين قرب النيرب في إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن القوات التركية قتلت سوريين اثنين قرب النيرب في إدلب.

وفى وقت سابق كشف استطلاع رأي تركى أن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو ينافس بقوة شعبية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان داخل الحزب الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية"، حيث أعلن الصحفي التركي إسماعيل سايماز، نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شركة متروبول للأبحاث.

وقال سايماز أن شعبية سليمان صويلو بقاعدة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اقتربت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال تصريحات لسايماز ببرنامج على قناة KRT TV، حيث أعلن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة متروبول للأبحاث حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، خلال البث المباشر.

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وبحسب موقع "تركيا الآن" التابعة للمعارضة التركية، وقال سايماز إن وزير الداخلية سليمان صويلو أصبح يمتلك شعبية واسعة في حزبي العدالة والتنمية والحركية القومية وقد وصل إلى منصب يمكنه من منافسة أردوغان.

وأضاف سايماز: «لقد تحدثت مع مدير شركة متروبول للأبحاث السيد أوزر سنجار، وسألوا المواطنين عن هذا الموضوع خلال هذا الاستطلاع. وجد سليمان صويلو استجابة غير متوقعة في حزب العدالة والتنمية وقاعدة حزب الحركة القومية.

تم رفض استقالته من قبل هذه القاعدة، وقبلوا عودته بموافقة كبيرة. حتى الإعجاب به بين سياسي حزب العدالة والتنمية يأتي بعد أردوغان. لا يوجد فرق كبير بينه وبين أردوغان".