شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر تسجيل 6 حالة وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 425 حالة وفاة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف وزير الطاقة الجزائرى، محمد عرقاب، اليوم الأحد، في تصريح للإذاعة الوطنية نقله موقع "الخبر" الجزائرى، أن احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الحجم يعادل 10 مليارات برميل.

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وقال عرقاب إن المخزون الجزائر من البترول يكفي لمدة 27 سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية. أما فيما يخص الغاز أفاد وزير الطاقة أن احتياطي الحالي يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.

من جهة أخرى، قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إنه تقرر تخفيف إجراءات العزل العام خلال شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وقال المكتب إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.