شكرا لقرائتكم خبر عن أغلاق 5 منشآت غذائية في مكة المكرمة لمخالفتها إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السلطات السعودية بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (5) منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.

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من ناحية أخرى ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفاً بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ .

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن المطبخ العشوائي مُخالف للاشتراطات الصحية و يقوم بالذبح داخل المطبخ ويعد ذلك مخالف للأنظمة و التعليمات البلدية مشيرًا أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.