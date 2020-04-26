شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الكويتية: وصول طائرة عسكرية أردنية محملة بمعدات طبية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، اليوم الأحد، محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة فى مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى - أن الرحلة تأتى ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتى الدفاع والصحة، بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة.



وأوضح البيان أن تسيير تلك الطائرة، يأتى أيضًا ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.