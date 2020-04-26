شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 9265 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 83 حالة، بينما سجلت حالات الوفاة 10 حالات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وعلى صعيد متصل، يتواصل العمل في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم والمشاريع الضخمة الخاصة بالبطولة في قطر على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا بين العمال الأجانب، حسبما أفاد تقرير لوكالة فرانس برس.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عشرات العمال مع وجوه مغطاة وبدلات زرقاء شبه المتطابقة عبر الهيكل الخارجي الشاسع لـ ملعب لوسيل الذي يعد أحد الملاعب التي تستضيف نهائي كأس العالم 2022 .

Advertisements

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بين المشاركين في عمليات بناء منشآت كأس العالم 8مصابين كانوا يعملون في 3 مشاريع لملاعب، لكن المنظمين لم يعلنوا عن إجمالي محدد لعدد الإصابات. وأعلنت السلطات القطرية عن 7676 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد و 10 وفيات و 750 حالة شفاء.

وحسب التقرير استمر العمل في بناء الملاعب والبنية التحتية لتنظيم البطولة خلال الأزمة حتى مع توقف البيع بالتجزئة غير الضروري وإغلاق المساجد والحدائق والمطاعم. كما استمر العمل على الطرق والمطار والبنى التحتية الأخرى خلال حالة الطوارئ الصحية.

وأثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن ظروف المعيشة المحيطة بـ العمال والتي تتسم بالازدحام يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انتشار الفيروس وتعريض تدابير التباعد الاجتماعي للخطر.