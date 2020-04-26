شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تتعهد بالقضاء على الملاريا خلال مكافحتها لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن حكومة جنوب أفريقيا، تعهدت بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، بالقضاء على هذه الآفة أثناء مكافحتها وباء فيروس كورونا المستجد، حيث قال وزير الصحة الجنوب أفريقى زويلي مكيزي، في بيان إن اليوم نحتفل باليوم العالمي للملاريا، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تدعم الحملة العالمية صفر ملاريا تبدأ بي.

وتابع وزير الصحة الجنوب أفريقى : إننا مدركون أنه في الوقت الذي نبذل فيه الجهود لمكافحة كوفيد-19، فلا يجب أن نغفل عن تصميمنا على مكافحة الملاريا، مشيرا إلى أن العديد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد مثل الفحص والاختبار المجتمعي مستمدة من الحملة ضد الملاريا.

وأوضح وزير الصحة الجنوب أفريقى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جنوب إفريقيا قد وصلت إلى 4362، مع 86 حالة وفاة مرتبطة بها، لافتا إلى أن البلاد أجرت أكثر من 161 ألف اختبار كوفيد-19 حتى تاريخه.

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وفى وقت سابق دعت منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليل التعطل في خدمات الوقاية من الملاريا وعلاجها إلى أدنى حد ممكن خلال انتشار وباء فيروس كورونا الجديد، حيث يمكن أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التراجع عن الخطوات التي تحققت بالفعل وإلى مضاعفة حالات الملاريا هذا العام مقارنة بعام 2018، وفقا لتحليل منظمة الصحة العالمية.

وفى وقت سابق ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 58 حالة، وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، سجلت جنوب أفريقيا، أول حالة لفيروس كورونا فى 5 مارس، وهى أكثر دولة من حيث عدد الحالات فى القارة الأفريقية حتى الآن.

و فى السياق ذاته، قالت جنوب أفريقيا، إنها ضبطت أفرادا من الشرطة، متورطين فى بيع الخمور، بصورة غير قانونية فى ظل حظر فرضته السلطات على بيع كل المشروبات الكحولية والسجائر، ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب فى موجة من السرقات لمتاجر الخمور.