التلفزيون السعودي: تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون السعودي، قبل قليل، تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية السعودية، استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة، والدخول لها أو الخروج منها، إضافة لاستمرار منع الدخول والخروج من المدن التي سبق وتم منع الدخول والخروج منها، مثل الرياض وغيرها من المدن التي أعلن عنها سابقاً.
وأكد استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق صلاة الجماعة في الجوامع والمساجد، مبيناً أن القرارات السابقة لا تزال سارية لحين صدور قرارات تعلن إيقافها.
وشدد المتحدث الأمني على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، ونهيب بالمواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.
وسبق أعلنت زارة الصحة في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا في المملكة، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و 85% من غير السعوديين، من بين المصاحبين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية، بلغ عدد المتعافين الجدد 122، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357 .
وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .
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