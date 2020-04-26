شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السعودي: تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون السعودي، قبل قليل، تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية السعودية، استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة، والدخول لها أو الخروج منها، إضافة لاستمرار منع الدخول والخروج من المدن التي سبق وتم منع الدخول والخروج منها، مثل الرياض وغيرها من المدن التي أعلن عنها سابقاً.

وأكد استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق صلاة الجماعة في الجوامع والمساجد، مبيناً أن القرارات السابقة لا تزال سارية لحين صدور قرارات تعلن إيقافها.

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وشدد ‏المتحدث الأمني على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، ونهيب بالمواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.