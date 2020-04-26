شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية : استمرار منع التنقل بين المناطق والخروج والدخول منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية السعودية، استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة، والدخول لها أو الخروج منها، إضافة لاستمرار منع الدخول والخروج من المدن التي سبق ، وأن تم منع الدخول والخروج منها، مثل الرياض وغيرها من المدن التي أعلن عنها سابقاً.
ونقلت صحيفة سبق السعودية أن المتحدث باسم الداخلية ، أوضح استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق صلاة الجماعة في الجوامع والمساجد، مبيناً أن القرارات السابقة لا تزال سارية لحين صدور قرارات تعلن إيقافها.
وأكد المتحدث الأمني على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، ونهيب بالمواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.
وأعلنت زارة الصحة في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و 85% من غير السعوديين، من بين المصاحبين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية، بلغ عدد المتعافين الجدد 122، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357 .
وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .
وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.
وسجلت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1223 حالة.
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