دبى تغلق 21 محلاً وتنبه 65 منشأة لم تلتزم بتدابير إعادة فتح الأسواق الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبى، فى أول يوم من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 21 محلاً، والتنبيه على 65 منشأة تجارية، ومخالفة 7 محلات لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدى وغيرها من التدابير الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.
وتركزت عملية الإغلاق، للمحلات الموجودة في فريج المرر، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، السوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، البرشاء، وتنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل إصلاح الأحذية، التجارة العامة، زينة السيارات، تجارة الألمنيوم، الخدمات الفنية، الخياطة والتطريز، تجارة الهواتف المتحركة، مطحنة، أدوات الورش.
وامتدت حملة اقتصادية دبى على مدار ساعات عمل الأسواق، وذلك من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق.
وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل 24 ساعة حسب التعاميم السابقة.
أصدرت بلدية دبي تعميمات بشأن الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في إمارة دبي في مرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، وسوق مواد البناء، وسوق الشاحنات والمعدات الثقيلة، كذلك إعادة فتح سوق الطيور والحيوانات الأليفة، وكراجات إصلاح السيارات والدراجات والورش، وسوق السيارات، إلى جانب إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية إعادة فتح مراكز التسوق أبرزها تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة ما لا يقل عن 50% من أبواب الدخول والخروج مفتوحة، وتوفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة في مركز التسوق وقياس درجات حرارة الموظفين ومرتادى مركز التسوق قبل الدخول، والتأكيد على الجمهور والموظفين بارتداء الكمامات والقفازات لدى دخولهم مراكز التسوق.
ووضع الإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على نسبة إشغال 30% في جميع المواقع وردهة المطاعم، وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدى ما عدا أفراد الأسرة الواحدة.
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