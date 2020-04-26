شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقيون أرد‭‬نيون يؤدون عبر الانترنت ويخشون اختفاء الحفلات بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوّل موسيقيون أردنيون غرف المعيشة فى بيوتهم إلى قاعات حفلات موسيقية بعد أن تسبب تفشى فيروس كورونا فى إلغاء جميع العروض والأحداث العامة.

الفنانون، أعضاء صالون الاتحاد للموسيقى الشرقية، يقدمون عروضا مباشرة على فيسبوك عدة مرات أسبوعيا لجمهور يقدر بالآلاف فى منازلهم أثناء فترة الحجر الصحى بسبب كورونا.

وقال الموسيقى وعازف القانون همام عيد إنه يخشى من أن يتسبب فيروس كورونا فى جعل الحفلات شيئا من الماضى حيث سيظل الناس بعد انقضائه يخشون التجمعات الكبيرة.

وأوضح عيد، الذى بدأ عزف الموسيقى وعمره 14 عاما، أن من المهم بالنسبة له أن يستمر فى الأداء ويريح جمهوره خلال هذه الفترة العصيبة.

كما أنه يستخدم الأداء الحى لإعطاء معلومات حول آلة القانون.

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يقول عازف الناى، ليث سليمان، أن الحجر الصحى فرصة للوصول إلى عدد أكبر من الناس الذين لم يكن كثيرون منهم يحضرون حفلاتهم الحية مباشرة من قبل.

وأوضح سليمان، الذى يعزف الناى منذ 20 عاما، إن أحد عروضه الحية حقق أكثر من 11 ألف مشاهدة.

وتأسس صالون الاتحاد للموسيقى الشرقية في عام 2019 بهدف الترويج للموسيقى والمواهب الشرق أوسطية في جميع أنحاء المنطقة.

وأعلنت الحكومة الأردنية الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات تتضمن فرض حظر تجول وإغلاق المساجد والكنائس وحظر التجمعات الكبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وسجلت المملكة ما مجموعه 444 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، وسبع حالات وفاة حسب وزارة الصحة الأردنية.