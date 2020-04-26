شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: وضع كل من يفد محافظة كربلاء فى حجر صحى 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، إبلاغ كافة نقاط التفتيش الخارجية بحجز كل شخص يفد للمحافظة 14 يوما في الحجر الصحي بالتنسيق مع السلطات الصحية، فيما سيستمر منع الدخول للمحافظة من باقي المحافظات.

وقال الخطابي- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "تم اليوم الأحد تطبيق الفتح الجزئي لحظر التجوال الذي يستمر من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وستتم محاسبة المخالفين بعد هذه الفترة".

Advertisements

وكانت قد أعلنت دائرة صحة كربلاء، مُغادرة 88 شخصاً ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفيروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به .

وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم - في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد المُغادرين من المُلامسين أصبح 498 شخصاً، موضحا أن حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً.