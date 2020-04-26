شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 4 وفيات و 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد تسجيل 4 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية.

Advertisements

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان - أن الحالات الجديدة منها 36 اصابة سجلت في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة (وسط السودان)، البحر الأحمر (شمال شرق) ، وسط دارفور (غرب)، مشيرة إلى ولاية القضارف (شرق) سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 213 حالة، بينها 17 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 19 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.