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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة التاسعة التونسية: بلادنا تعترف بأول زواج مثلى فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية "شمس" التونسية المدافعة عن الأقليات الجنسية، عن إدراج زواج لمثلي تونسي ومثلي فرنسي ضمن مولود الولادة التونسي، وذلك وفقا لقناة التاسعة التونسية.
وأوضحت الجمعية، أن الزواج الذي عُقد في فرنسا تم الاعتراف به في تونس.
وأوضحت أن هذه أول مرة يتم الاعتراف بزواج مثلي في العالم العربي.
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