كورونا.. مصر تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد

القاهرة / الخليج 365



أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بدء حكومته مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد، يرافقه دعم فني لمواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا.



وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الأحد، "الحكومة ترغب من خلال البرنامج في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على الأرض، لا يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا".



والعام الماضي، أنهت مصر برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد، كانت بدأته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عقب إعلان القاهرة تعويم عملتها المحلية (الجنيه).



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وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في ذات مؤتمر اليوم: "البرنامج المرتقب بين بلاده والنقد الدولي، مدته عام واحد"، دون ذكر تفاصيل بشأن قيمة التمويل والدعم الفني المطلوب.



والخميس، أعلنت الحكومة، بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.



ويسمح القرار، للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.

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